У Польщі перевіряють обставини агресії проти українських підліток у місті Легніца

Польська поліція почала розслідування інциденту з 13-річними українськими дівчатами, до яких нібито причепилась з проявами агресії місцева жінка, почувши їхню мову.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Речниця Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Кароліна Галецька повідомила, що поліція почала розслідування за фактом повідомлення про агресію місцевої жінки щодо 13-річних українських дівчат у місті Легніца на заході країни.

Розголос почався з допису дорослої українки у соцмережах. З її слів, минулої суботи її дочки гралися біля басейну поруч з іншими дітьми. До них підійшла місцева жінка зі своїми дітьми та висловила претензії до того, що вони спілкуються українською у Польщі. Після того від неї повторно пролунали претензії і жінка нібито штовхнула одну з дівчат та ще двох неповнолітніх, які спробували заступилися.

Речниця МВС зазначила, що розслідування наразі встановлює, чи справді жінка вдалася до застосування сили.

"Ніхто не має права застосовувати силу щодо іншої людини, особливо щодо дитини. Особливо ганебним є те, що напад, найімовірніше, стався через національне походження підліток", – наголосила Галецька.

Раніше цього тижня повідомляли про побиття 60-річного чоловіка після того, як він заступився за українського підлітка, якому гукали образи троє польських чоловіків.

54-річному чоловікові, який чіплявся з образами до українок в автобусі у місті Бельсько-Бяла, висунули офіційні звинувачення.