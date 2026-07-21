В Польше выясняют обстоятельства агрессии против украинских подростков в Легнице

Польская полиция начала расследование инцидента с 13-летними украинскими девочками, к которым якобы пристала с проявлениями агрессии местная женщина, услышав их речь.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел и администрации Польши Каролина Галецка сообщила, что полиция начала расследование по факту сообщения об агрессии местной женщины в отношении 13-летних украинских девочек в городе Легница на западе страны.

Резонанс начался с поста взрослой украинки в соцсетях. По ее словам, в минувшую субботу ее дочери играли у бассейна рядом с другими детьми. К ним подошла местная женщина со своими детьми и выразила недовольство тем, что они общаются на украинском языке в Польше. После этого она повторно высказала претензии и якобы толкнула одну из девочек и еще двух несовершеннолетних, которые попытались заступиться.

Пресс-секретарь МВД отметила, что в ходе расследования в настоящее время устанавливается, действительно ли женщина применила силу.

"Никто не имеет права применять силу в отношении другого человека, особенно в отношении ребенка. Особенно позорно то, что нападение, скорее всего, произошло из-за национального происхождения подростков", – подчеркнула Галецкая.

Ранее на этой неделе сообщалось об избиении 60-летнего мужчины после того, как он заступился за украинского подростка, которого оскорбляли трое польских мужчин.

54-летнему мужчине, который оскорблял украинок в автобусе в городе Бельско-Бяла, предъявили официальные обвинения.