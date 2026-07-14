Образа українок в автобусі у Польщі: підозрюваному висунули офіційні звинувачення

У Польщі 54-річному чоловікові, який чіплявся з образами до українок, у тому числі неповнолітніх, в автобусі у місті Бельсько-Бяла, висунули офіційні звинувачення.

Про це речниця окружної прокуратури міста Бельско-Бяла Малгожата Мось-Браховська повідомила агентству PAP, пише "Європейська правда".

За її словами, чоловікові висунуто звинувачення у вчиненні злочину за статтею 257 Кримінального кодексу, а саме в образі на ґрунті національної приналежності трьох громадянок України, у тому числі двох неповнолітніх, та порушенні фізичної недоторканності однієї з них. За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Речниця пояснила, що доросла особа, яка є потерпілою у цій справі, не має жодного стосунку до дівчаток. Мось-Браховська повідомила, що слідчі застосували до підозрюваного поліцейський нагляд. Він також не має права контактувати з потерпілими.

"Чоловік зізнався у скоєнні інкримінованого йому діяння та надав вичерпні пояснення. З огляду на попередній характер провадження та, насамперед, інтереси потерпілих, ми не розголошуємо зміст цих пояснень", – сказала речниця.

У вівторок слідчі також допитали обох 11-річних дівчаток. "Вони розповіли про перебіг подій. Єдине, що я можу сказати, – це те, що будь-які провокаційні чи вульгарні дії з їхнього боку виключені", – заявила Мось-Браховська.

Інцидент стався в суботу. На опублікованих у мережі відео чути чоловіка, який звертається до 11-річних дівчаток агресивно та з використанням нецензурної лексики. 54-річний чоловік був працівником міського транспортного підприємства (MZK) у Бельсько-Бялій. Компанія вже ухвалила рішення про припинення співпраці з ним.

На випадок відреагував міністр закордонних справ Андрій Сибіга, подякувавши також польській стороні за реакцію на інцидент.

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк у зв’язку з інцидентом заявила, що "хвилю ненависті" до українців у Польщі потрібно зупиняти і розпалювання таких настроїв не вигідне нікому, крім Росії.