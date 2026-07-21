Торгпред США підтвердив плани Трампа щодо нового пакета мит
Торговий представник США Джеймісон Грір підтвердив підготовку адміністрацією Дональда Трампа нових тарифів, про що перед тим неофіційно дізналися ЗМІ.
Про це повідомляє CNBC, пише "Європейська правда".
Грір у вівторок підтвердив, що адміністрація Трампа невдовзі вийде з оголошенням про нові тарифи.
"Ми очікуємо деяких кроків скоро… Не можу назвати точніші часові рамки зараз. Я зобов’язаний поінформувати Конгрес та інші сторони, перш ніж розкрию такі деталі. Але ми очікуємо дій скоро", – зазначив торговий представник США.
Ймовірно, адміністрація Трампа збирається оголосити про нові мита одразу після завершення терміну дії запроваджених раніше тарифів, що відбудеться у п’ятницю.
Президент США у лютому застосував загальні мита на рівні 10%, після того як Верховний суд завернув його амбітніший тарифний режим. Дія цих мит завершується після опівночі 24 липня за Вашингтоном, якщо тільки Конгрес не продовжить їх, що є дуже малоймовірним.
В адміністрації вже почали кроки для продовження такої політики. Зокрема, на початку червня Офіс торгового представника США запропонував додаткові тарифи зі ставкою до 12,5% на товари з 60 країн, на основі дещо іншого положення торгового закону 1974 року – так званого розділу 301, де аргументацією для запровадження мит є підозри про використання примусової праці.
Напередодні, 20 липня, Трамп підписав додаткові 50-відсоткові мита на низку товарів з Канади.
У червні президент США пригрозив митами країнам, які запровадять податок на цифрові послуги для американських компаній.