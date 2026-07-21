Трамп підписав додаткові 50% мита на низку товарів з Канади

Президент США Дональд Трамп підписав три прокламації про запровадження додаткових 50-відсоткових мит на окремі товари з Канади, звинувативши Оттаву у дискримінаційному ставленні до американської продукції.

Про це йдеться у повідомленні Білого дому, пише "Європейська правда".

Рішення ухвалене відповідно до розділу 338 Закону США про тарифи 1930 року.

У Білому домі заявили, що нові мита мають компенсувати тягар і невигідне становище, яких зазнає американська торгівля через, за оцінкою Вашингтона, дискримінаційну політику Канади, а також "вирівняти умови конкуренції" для ключових американських експортних товарів, зокрема автомобілів, алкогольної продукції та молочних виробів.

Кожна з трьох прокламацій передбачає 50-відсоткове мито на окремі категорії канадського імпорту. Під обмеження потрапили різноманітні товари – від вина до хокейних ключок і цементу.

У Білому домі наголосили, що нові мита застосовуватимуться до всіх охоплених товарів незалежно від того, чи підпадають вони під дію Угоди між США, Мексикою та Канадою (USMCA).

Водночас із-під дії тарифів вивели енергоносії, калійні добрива, продукцію, яка вже обкладається митами відповідно до розділу 232, а також деякі інші товари, зокрема рибу та критично важливі мінерали.

Нові тарифи набудуть чинності через 30 днів після підписання прокламацій.

У Білому домі заявили, що таким чином адміністрація Трампа прагне притягнути Канаду до відповідальності за її тривалу дискримінацію та нерівне ставлення до американської торгівлі, яке, на думку Вашингтона, завдає шкоди американським виробникам і працівникам.

Нагадаємо, днями Трамп заявив, що лісові пожежі у Канаді виникли через свідоме недбале ставлення і пригрозив країні збільшенням мит.

А у червні Трамп пригрозив Франції 100-відсотковим митом на її вина.