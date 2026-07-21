Торгпред США подтвердил планы Трампа по новому пакету пошлин

Торговый представитель США Джеймисон Грир подтвердил, что администрация Дональда Трампа готовит новые тарифы, о чем ранее неофициально сообщили СМИ.

Об этом сообщает CNBC, пишет "Европейская правда".

Грир во вторник подтвердил, что администрация Трампа в ближайшее время выступит с объявлением о новых тарифах.

"Мы ожидаем некоторых шагов в ближайшее время… Не могу назвать более точные временные рамки сейчас. Я обязан проинформировать Конгресс и другие стороны, прежде чем раскрою такие детали. Но мы ожидаем действий в ближайшее время", – отметил торговый представитель США.

Вероятно, администрация Трампа собирается объявить о новых пошлинах сразу после истечения срока действия введенных ранее, что произойдет в пятницу.

Президент США в феврале ввёл общие пошлины на уровне 10% после того, как Верховный суд отклонил его более амбициозный тарифный режим. Действие этих пошлин заканчивается после полуночи 24 июля по вашингтонскому времени, если только Конгресс не продлит их, что весьма маловероятно.

В администрации уже начали предпринимать шаги для продолжения такой политики. В частности, в начале июня Офис торгового представителя США предложил дополнительные тарифы со ставкой до 12,5% на товары из 60 стран, основываясь на несколько ином положении торгового закона 1974 года – так называемой статье 301, где в качестве аргументации для введения пошлин выступают подозрения в использовании принудительного труда.

Накануне, 20 июля, Трамп подписал дополнительные 50-процентные пошлины на ряд товаров из Канады.

В июне президент США пригрозил пошлинами странам, которые введут налог на цифровые услуги для американских компаний.