В екіпажі танкера, підбитого біля берегів Румунії, кажуть про три ударних дрони

Двоє членів команди, врятованої з підбитого біля берегів Румунії танкера, кажуть, що у судно влучили три ударних безпілотники.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомляє Digi24.

В ексклюзивному коментарі телеканалу двоє із врятованих моряків з танкера Gas Lisbon розповіли, що у судно влучили три безпілотники.

Член екіпажу з Грузії Александр Мегрелідзе розповів, що відчув перший удар, сидячи в каюті, а загалом влучань було три.

За його словами, команда, попри емоції, почала діяти за протоколом та займатись евакуацією з корабля та допомогою трьом постраждалим колегам.

Ще один член екіпажу Александр Арро розповів, що атака сталась близько 11 вечора. Він припускає, що спершу безпілотників було два – перший поцілив у машинне відділення, ще один – у житлову зону. Третій атакував судно приблизно через три години. Румунські рятувальники прибули на допомогу через 4-5 годин.

Нагадаємо, 21 липня президент Румунії повідомив про ураження танкера під прапором Ліберії біля берегів країни. Судно йшло з єгипетського порту Александрія до українського Рені на Дунаї і на момент атаки перебувало приблизно за 20 морських миль від берегів Румунії.

Виконувач обов’язків глави МЗС України Андрій Сибіга засудив дії РФ та подякував Румунії за порятунок екіпажу.

Перед цим 19 липня РФ вдарила по цивільному судну Golden Leo з вантажем збіжжя неподалік Одеси, там загинули 10 людей.