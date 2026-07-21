В экипаже танкера, подбитого у берегов Румынии, говорят о трёх ударных дронах

Двое членов экипажа, спасённых с танкера, подбитого у берегов Румынии, утверждают, что в судно попали три ударных беспилотника.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщает Digi24.

В эксклюзивном комментарии телеканалу двое из спасенных моряков с танкера Gas Lisbon рассказали, что в судно попали три беспилотника.

Член экипажа из Грузии Александр Мегрелидзе рассказал, что почувствовал первый удар, сидя в каюте, а всего ударов было три.

По его словам, экипаж, несмотря на эмоции, начал действовать по протоколу и заниматься эвакуацией с судна и оказанием помощи трем пострадавшим коллегам.

Еще один член экипажа Александр Арро рассказал, что атака произошла около 11 вечера. Он предполагает, что сначала беспилотников было два – первый попал в машинное отделение, еще один – в жилую зону. Третий атаковал судно примерно через три часа. Румынские спасатели прибыли на помощь через 4–5 часов.

Напомним, 21 июля президент Румынии сообщил о поражении танкера под флагом Либерии у берегов страны. Судно следовало из египетского порта Александрия в украинский Рени на Дунае и на момент атаки находилось примерно в 20 морских милях от берегов Румынии.

Исполняющий обязанности главы МИД Украины Андрей Сибига осудил действия РФ и поблагодарил Румынию за спасение экипажа.

19 июля РФ нанесла удар по гражданскому судну Golden Leo с грузом зерна возле Одессы, в результате чего погибли 10 человек.