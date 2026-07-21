Парламент Болгарії дозволив розміщення літаків-заправників США

У вівторок, 21 липня, парламентський комітет з питань оборони Болгарії схвалив пропозицію уряду щодо дозволу на тимчасове розміщення американських літаків-заправників та американського військового персоналу на авіабазі "Безмер".

Про це пише CNN, передає "Європейська правда".

Як зазначається, комітет підтримав проєкт рішення Ради міністрів, що дозволяє розмістити на авіабазі на південному сході Болгарії до восьми американських літаків-заправників та 250 американських військовослужбовців для підтримки операцій на Близькому Сході.

США звернулися з проханням про розміщення з 24 липня до 1 жовтня.

Писали, що речник іранського Міністерства закордонних справ попередив Болгарію про недопустимість надання США дозволу на використання її території для військових операцій проти Ірану.