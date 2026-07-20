Прем'єр Болгарії попросить парламент дозволити розміщення літаків-заправників США

Уряд Болгарії звернеться до парламенту з проханням схвалити розміщення до восьми американських літаків-заправників на військовій авіабазі в країні.

Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев під час конференції болгарських послів у Софії, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

За словами Радева, йдеться про виконання запиту Вашингтона щодо базування літаків на військовому аеродромі "Безмер", який розташований приблизно за 260 кілометрів на південний схід від столиці.

Ініціатива з'явилася після того, як раніше цього року розміщення американських літаків-заправників на цивільному аеропорту Софії без попереднього схвалення парламенту.

"Проблема полягала в тому, що військові літаки базувалися на цивільному аеропорту, розташованому в безпосередній близькості від Софії. Саме тому ми запропонували нашим союзникам розмістити їх на військових аеродромах", – зазначив прем’єр країни.

Він також впевнений, що нове рішення має забезпечити належну правову процедуру та уникнути повторення попередніх дискусій.

Запит США розглядається на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

Також раніше Радев розмовляв із президентом США Дональдом Трампом і закликав призупинити дію візового режиму для громадян Болгарії при в’їзді до США.

Радев зазначив, що наполягав на терміновому розгляді цього питання, але позитивної відповіді не отримав.

Пізніше він заявив, що Болгарія дозволить американським військовим літакам перебувати на території цієї країни-члена НАТО лише до кінця червня, оскільки США не затвердили безвізовий режим для болгарських мандрівників.