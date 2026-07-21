Іран попередив Болгарію про "співучасть" у можливих операціях США

У вівторок, 21 липня, речник іранського Міністерства закордонних справ попередив Болгарію про недопустимість надання США дозволу на використання її території для військових операцій проти Ірану.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Раніше прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що звернеться до парламенту за схваленням розміщення до восьми американських літаків-заправників на авіабазі в країні.

За словами речника іранського міністерства, будь-яка діяльність, що сприяє атакам США на Іран, буде рівнозначна співучасті в тому, що він назвав "агресією та воєнними злочинами".

Також він закликав Болгарію не ставати "спільником агресорів та порушників закону".

Нагадаємо, у ніч з понеділка на вівторок США завдали нових ударів по Ірану. Іранські державні ЗМІ повідомили про вибухи в кількох місцях, зокрема в Бандар-Аббасі, Кешмі та районі Бемані в південній іранській провінції Хормозган.

Тим часом посередники пропонують США нове перемир’я з Іраном.