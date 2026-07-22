МЗС про "таємну" зустріч експосадовців РФ і Німеччини: значення для миру близьке до нуля

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий висловився щодо "таємної" зустрічі у Баку колишніх високопосадовців Німеччини та Росії.

Про це він сказав у коментарі журналістам, пише "Європейська правда".

Напередодні президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що територія його країни "була використана для проведення зустрічі без нашого відома".

Речник МЗС, коментуючи цю подію, зазначив, що ця зустріч "настільки ж таємна, наскільки неважлива".

"Якісь люди, чиї імена вже практично не гугляться, зустрічаються і про щось говорять. Українська сторона нікого з них ні на що не уповноважувала. Значення таких зустрічей для реального мирного процесу близьке до нуля", – наголосив Тихий.

Раніше стало відомо, що до складу неофіційної німецької делегації входили колишній керівник апарату канцлерки Ангели Меркель Рональд Пофалла та колишній глава землі Бранденбург Маттіас Платцек.

Російську сторону представляли Валєрій Фадєєв, який є головою Ради з питань громадянського суспільства та прав людини, та Віктор Зубков, який колись був віцепрем’єром при Путіні, а зараз очолює правління державного енергетичного конгломерату "Газпром".

Зазначимо, на початку липня президент США Дональд Трамп публічно став на бік України щодо місця проведення мирних переговорів з РФ.

Нещодавно європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс у контексті ймовірного встановлення миру між Україною і РФ застеріг від нормалізації відносин з господарем Кремля.