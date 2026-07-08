Трамп розповів, чому мирні переговори не будуть у Москві, та отримав жарт від Зеленського

Президент США публічно став на бік України щодо місця проведення мирних переговорів з РФ.

Про це він заявив у спілкуванні з пресою на початку зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським в Анкарі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Трамп визнав, що у розмовах із ним Путін просував ідею мирних переговорів із Зеленським у Москві, але він виступив проти цього.

"Я спитав: де ви зустрінетеся? Він каже: ідеально у Москві. Я відповів: та він не буде зустрічатися в Москві! Це нереально, цього не буде!" – емоційно заявив президент США.

Трамп закликав усіх, хто закликає Зеленського їхати до Москви, "поставити себе на його місце", але потім взявся перепитати, що сам Зеленський думає з цього приводу.

"Ви поїдете до Москви?" – звернувся він до президента України.

"Та це складно, там багато українських дронів у небі, це буде небезпечно", – пожартував Зеленський, викликавши сміх серед журналістів.

"Але він (Путін) все одно зустрінеться (в іншому місці). І Зеленський з ним зустрінеться, і щось станеться", – висловив впевненість Трамп.

Як повідомляли, Трамп заявив Зеленському, що США дадуть Україні право робити Patriot.

Крім того, Трамп підтримав удари по російських НПЗ, пояснивши, що це – "ескалація, яка може привести до кінця війни".