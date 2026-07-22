МИД о "тайной" встрече экс-чиновников РФ и Германии: значение для мира близко к нулю

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий высказался по поводу "тайной" встречи в Баку бывших высокопоставленных чиновников Германии и России.

Об этом он заявил в комментарии журналистам, пишет "Европейская правда".

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что территория его страны "была использована для проведения встречи без нашего ведома".

Пресс-секретарь МИД, комментируя это событие, отметил, что эта встреча "столь же секретна, сколь и неважна".

"Какие-то люди, чьи имена уже практически не гуглятся, встречаются и о чем-то говорят. Украинская сторона никого из них ни на что не уполномочивала. Значение таких встреч для реального мирного процесса близко к нулю", – подчеркнул Тихий.

Ранее стало известно, что в состав неофициальной немецкой делегации входили бывший руководитель аппарата канцлера Ангелы Меркель Рональд Пофалла и бывший глава земли Бранденбург Маттиас Платцек.

Российскую сторону представляли Валерий Фадеев, который является председателем Совета по вопросам гражданского общества и прав человека, и Виктор Зубков, который когда-то был вице-премьером при Путине, а сейчас возглавляет правление государственного энергетического конгломерата "Газпром".

Отметим, что в начале июля президент США Дональд Трамп публично встал на сторону Украины в вопросе о месте проведения мирных переговоров с РФ.

Недавно европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс в контексте возможного установления мира между Украиной и РФ предупредил о недопустимости нормализации отношений с хозяином Кремля.