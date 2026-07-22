Лавров заявив, що зустрінеться з Рубіо в четвер і обговорить Україну

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що 23 липня зустрінеться з держсекретарем США Марко Рубіо в Манілі, столиці Філіппін.

Його заяву наводить російське агентство "Интерфакс", повідомляє "Європейська правда".

Лавров заявив, що зустріч відбудеться у четвер у першій половині дня.

"Зустріч із Рубіо вже узгоджена", – сказав він на пресконференції в Манілі.

За словами Лаврова, Москва виходить з того, що Вашингтон поки що не відмовився від своїх пропозицій, висунутих в Анкориджі.

"Ми виходимо з того, що принаймні поки що наші американські колеги не відмовилися від своїх же пропозицій, які пролунали і які тепер уже добре всім відомі, оскільки було багато коментарів", – сказав глава МЗС РФ.

"Що стосується прогнозу президента Трампа про наближення врегулювання (війни в Україні. – Ред.): я завтра у Марко Рубіо поцікавлюся", – додав він.

Рубіо і Лавров відвідують Манілу для участі у заходах Асоціації держав Південно-Східної Азії.

Нагадаємо, у червні Марко Рубіо заявив, що під час тогорічного саміту в Анкориджі між президентом США Дональдом Трампом і кремлівським правителем Владіміром Путіним не було жодних угод стосовно України.

Він сказав про це після того, як помічник російського правителя Юрій Ушаков та Лавров звинуватили Сполучені Штати у зраді так званого "духу Анкориджа".

Крім того, Лавров говорив, що дії США свідчать про те, що Вашингтон відмовляється від претензій на роль об’єктивного посередника у врегулюванні російсько-української війни.