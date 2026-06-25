Рубіо відреагував на скарги Кремля щодо недотримання "духу Анкориджа"

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що під час минулорічного саміту між президентом США Дональдом Трампом і кремлівським правителем Владіміром Путіним не було жодних угод стосовно України.

Про це він сказав журналістам під час візиту до Бахрейну, повідомляє "Європейська правда".

Як вказав Рубіо, під час саміту в Анкориджі "були лише пропозиції угоди" щодо завершення війни.

"Ми дійсно опрацювали всі інші деталі цього питання, чи ми можемо досягти домовленостей, розуміючи, що ми мали на Алясці, але на Алясці не було жодної угоди, яка б поклала край війні", – наголосив держсекретар.

Він також додав, що Трамп і досі готовий "зіграти будь-яку конструктивну роль, яку ми можемо, щоб досягти тривалого кінця цієї війни в Україні".

"Це виснажливо для Європи, але особливо для України та все більше для Росії. Тому, якщо ми готові зробити крок вперед і зіграти конструктивну роль, якщо вона для нас є, об'єднати сторони та довести цю війну до кінця. Саме це президент намагається зробити вже півтора року, але на Алясці не було жодної угоди, на Алясці була пропозиція, але це так і не стало угодою", – резюмував Рубіо.

Варто зазначити, що нещодавно помічник російського диктатора Юрій Ушаков та глава МЗС РФ Сергєй Лавров звинуватили Сполучені Штати у зраді так званого "духу Анкориджа" – концепту, яким Москва позначала свої сподівання на капітуляцію України.

Протягом останніх трьох днів російські високопосадовці заявили, що США відмовилися від зобов'язань, узятих під час зустрічі Трампа та Путіна на Алясці у серпні минулого року.

Крім того, Лавров нещодавно говорив, що дії США свідчать про те, що Вашингтон відмовляється від претензій на роль об’єктивного посередника у врегулюванні російсько-української війни.

Формулювання "дух Анкориджа" (або "розуміння Анкориджа") тривалий час слугувало для російської дипломатії та пропаганди ключовим інструментом тиску. Цим терміном Кремль позначав своє переконання, що Трамп підтримує головну вимогу РФ – передачу під контроль Москви всієї території Донбасу в обмін на тимчасове заморожування лінії фронту. Хоча США ніколи офіційно не підтверджували існування таких домовленостей, Росія активно експлуатувала це формулювання для створення ілюзії згоди Вашингтона.