Лавров запідозрив, що США вже не об'єктивний посередник у війні

Глава МЗС РФ Сергєй Лавров заявив, що дії США свідчать про те, що Вашингтон відмовляється від претензій на роль об’єктивного посередника в врегулюванні російсько-української війни.

Про це, як пиши "Європейська правда", повідомляє російське агентство "Интерфакс".

"Що стосується Сполучених Штатів, то, наскільки можна оцінювати їхні дії, вони, здається, відходять від претензій на роль об’єктивного посередника і дотримуються того самого курсу на посилення санкційного тиску на Росію", – сказав Лавров на посольському "круглому столі".

Міністр додав, що також "забуто заяву президента Сполучених Штатів, зроблену одразу після Анкоріджа, про те, що Україні потрібен довгостроковий мир, а не перемир’я на пару років, і що Аляска заклала основу для руху в цьому напрямку".

Президент Франції Емманюель Макрон розповів про зміну позиції свого американського колеги Дональда Трампа щодо війни РФ проти України після саміту G7.

У спільній заяві за підсумками саміту в Ев’яні лідери країн G7 заявили про свою готовність розглянути надання Україні ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів безпосередньо на українській території.

Крім того, Трамп після саміту G7 розповів про "дуже хороші розмови" з Путіним і Зеленським та заявив, що, мовляв, обоє хотіли б завершити війну, але "не знають, як".

Трамп сказав, що допускає поновлення санкцій проти російської нафти після винятку, який США запровадили на тлі надвисоких глобальних цін на енергоресурси через війну з Іраном.