Лавров заявил, что встретится с Рубио в четверг и обсудит Украину

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что 23 июля встретится с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле, столице Филиппин.

Его заявление приводит российское агентство "Интерфакс", сообщает "Европейская правда".

Лавров сказал, что встреча состоится в четверг в первой половине дня.

"Встреча с Рубио уже согласована", – заявил он на пресс-конференции в Маниле.

По словам Лаврова, Москва исходит из того, что Вашингтон пока не отказался от своих предложений, выдвинутых в Анкоридже.

"Мы исходим из того, что, по крайней мере, пока наши американские коллеги не отказались от своих же предложений, которые прозвучали и которые теперь уже хорошо всем известны, поскольку было много комментариев", – сказал глава МИД РФ.

"Что касается прогноза президента Трампа о приближении урегулирования (войны в Украине. – Ред.): я завтра у Марко Рубио поинтересуюсь", – добавил он.

Рубио и Лавров посещают Манилу для участия в мероприятиях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Напомним, в июне Марко Рубио заявил, что во время прошлогоднего саммита в Анкоридже между президентом США Дональдом Трампом и кремлевским лидером Владимиром Путиным не было никаких договоренностей по Украине.

Он сказал об этом после того, как помощник российского правителя Юрий Ушаков и Лавров обвинили Соединенные Штаты в предательстве так называемого "духа Анкориджа".

Кроме того, Лавров говорил, что действия США свидетельствуют о том, что Вашингтон отказывается от претензий на роль объективного посредника в урегулировании российско-украинской войны.