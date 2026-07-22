Прем’єр Естонії розповів про "гарну розмову" з Корецьким

Глава уряду Естонії Крістен Міхал розповів, що провів телефонну розмову з новопризначеним прем’єр-міністром України Сергієм Корецьким.

Про це, як пише "Європейська правда", Міхал повідомив у соцмережі Х.

За його словами, у середу у нього відбулася "гарна розмова з прем’єр-міністром Сергієм Корецьким".

"Естонія й надалі підтримуватиме Україну не лише словами, а й конкретними діями. Ми надаватимемо військову допомогу та поглиблюватимемо співпрацю в оборонній галузі завдяки угоді про постачання дронів, укладеній в Анкарі. Майбутнє України – у ЄС та НАТО. Ми продовжуватимемо працювати, доки це не стане реальністю", – відзначив Міхал.

Він також закликав спільними зусиллями зробити Конференцію з відновлення України в Таллінні у 2027 році успішною.

У вівторок, 21 липня, Корецький провів розмову з прем’єр-міністром Литви та подякував йому за послідовну підтримку України.

У першій розмові з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн Корецький говорив про подальший рух у переговорному процесі, наступний опалювальний сезон та протидію балістичним ударам РФ.