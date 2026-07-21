Корецький запросив главу уряду Литви відвідати Україну
Прем’єр-міністр Сергій Корецький запросив свого литовського колегу Міндаугаса Сінкявічюса відвідати Україну.
Про це він повідомив у Facebook, пише "Європейська правда".
У вівторок, 21 липня, Корецький провів розмову з прем’єр-міністром Литви та подякував йому за послідовну підтримку України. Під час розмови український прем’єр запросив свого литовського колегу відвідати Україну найближчим часом.
Також вони обговорили співпрацю в енергетиці: диверсифікацію постачань скрапленого газу та підтримку в підготовці до зими, а також посилення санкційного тиску на Росію.
Окремо прем’єри поспілкувалися про розвиток оборонної співпраці та реалізацію ініціативи Drone Deal.
"Україна покладає великі сподівання на головування Литви в Раді ЄС у 2027 році та послідовну підтримку нашої євроінтеграції. Уряд прискорить реалізацію необхідних реформ на шляху до членства в ЄС", – додав Корецький.
У червні Литва та Україна підписали протокол про наміри щодо створення спільної програми Brave Lithuania, спрямованої на зміцнення співпраці у розробці та впровадженні оборонних інновацій.
Також писали, що Литва виділить додаткові 4 млн євро на підтримку встановлення сонячних електростанцій та систем накопичення енергії в українських державних установах.