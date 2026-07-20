В уряді повідомили теми першої розмови Корецького з президенткою Єврокомісії

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький говорив з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн про подальший рух у переговорному процесі, наступний опалювальний сезон та протидію балістичним ударам РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", комюніке опублікувала пресслужба уряду.

У першій розмові з фон дер Ляєн Корецький запевнив, що Україна після зміни уряду "продовжить реалізацію необхідних реформ і виконання всіх зобов’язань у межах євроінтеграційного процесу", та висловив сподівання на збереження єдності ЄС у підтримці України та подальше просування переговорного процесу.

Вони обговорили підготовку до наступного опалювального сезону, зокрема, залучення додаткових фінансових ресурсів для формування запасів газу та відновлення енергетичної інфраструктури, яку Росія продовжує цілеспрямовано знищувати.

"У межах Ukraine Support Loan Україна вже отримала 8,1 млрд євро. Розраховуємо на своєчасне виділення цього року чергових траншів макрофінансової допомоги та Ukraine Facility, що є критично важливими для забезпечення фінансової стійкості України", – зазначив Сергій Корецький.

Йшлося також про посилення санкційного тиску на РФ та вирішення проблеми з дефіцитом ракет-перехоплювачів, спроможних збивати російські російські балістичні ракети.

"Звернувся до Європейської комісії з проханням сприяти якнайшвидшому забезпеченню України такими засобами, щоб захистити життя наших людей. Погодились, що потрібна більш активна співпраця у межах спільного антибалістичного проєкту", – зазначив прем’єр.

Фон дер Ляєн зі свого боку запевнила у подальшій співпраці у питанні реформ, які сприяють просуванню процесу вступу України до ЄС, та зазначила, що Корецький може розраховувати "на повну підтримку, зокрема у роботі з покращення управління енергетичним сектором".

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада звільнила міністра закордонних справ Андрія Сибігу, проголосувавши за звільнення всього уряду Юлії Свириденко. З 17 липня Сибіга працює у статусі виконувача обов'язки очільника МЗС.

У новому уряді змінився віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Замість Тараса Качки посаду обійняв колишній постійний представник України при ЄС Всеволод Ченцов.

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