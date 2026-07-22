Премьер Эстонии рассказал о "хорошем разговоре" с Корецким

Глава правительства Эстонии Кристен Михал сообщил, что провел телефонный разговор с новым премьер-министром Украины Сергеем Корецким.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Михал сообщил в социальной сети Х.

По его словам, в среду у него состоялся "хороший разговор с премьер-министром Сергеем Корецким".

"Эстония и впредь будет поддерживать Украину не только словами, но и конкретными действиями. Мы будем оказывать военную помощь и углублять сотрудничество в оборонной сфере благодаря соглашению о поставках дронов, заключенному в Анкаре. Будущее Украины – в ЕС и НАТО. Мы будем продолжать работать, пока это не станет реальностью", – отметил Михал.

Он также призвал совместными усилиями сделать Конференцию по восстановлению Украины в Таллинне в 2027 году успешной.

Во вторник, 21 июля, Сергей Корецкий провел беседу с премьер-министром Литвы и поблагодарил его за последовательную поддержку Украины.

В ходе первой беседы с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Корецкий говорил о дальнейшем продвижении в переговорном процессе, предстоящем отопительном сезоне и противодействии баллистическим ударам РФ.