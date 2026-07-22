Нападниці на українських підлітків у Легніці загрожує 7,5 років позбавлення волі

Поліція польського міста Легніца затримала 26-річну жінку, яка тепер постане перед судом за насильство та порушення фізичної недоторканності двох 13-річних українських підлітків під час інциденту біля басейну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF 24.

Інцидент за участю підозрюваної та неповнолітніх стався в суботу ввечері, про нього розповіла у Facebook мати двох дівчаток з України. За її словами, її діти разом з іншими гралися біля басейну. Тоді до них підійшла інша жінка зі своїми дітьми й зробила їм зауваження щодо того, що вони розмовляють у Польщі українською мовою.

Жінка ще кілька разів чіплялася до дітей, а в одній із таких ситуацій вдарила кулаком одну з дочок матері, іншу дівчинку та хлопчика, який став на їхній захист. Жінка також нібито сказала дітям, що зробила це тому, що вони з України.

Керівниця Легніцького районного управління поліції Ягода Екерт повідомила у середу, що правоохоронці інтенсивно працювали над з’ясуванням точного перебігу події. Вони вилучали записи, встановлювали свідків та збирали доказові матеріали.

Вони встановили особу 26-річної жінки, підозрюваної у завданні ударів неповнолітнім. Її затримали та доставили до районної прокуратури в Легніці, де їй були висунуті звинувачення.

Звинувачення стосуються заподіяння тілесних ушкоджень або порушення здоров’я, що триває не довше семи днів. Прокурор також висунув їй звинувачення у примусі іншої особи до певної дії з використанням насильства або незаконної погрози.

Підозрюваній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років і шести місяців. До неї застосовано поліцейський нагляд, заборону наближатися до потерпілих та до дитячого майданчика на вулиці Полярній у Легніці.

Нагадаємо, напередодні польська поліція повідомила про затримання двох чоловіків, підозрюваних у побитті літнього пасажира трамвая, який заступився за українця.

Також 54-річному чоловікові, який чіплявся з образами до неповнолітніх українок в автобусі у місті Бельсько-Бяла, висунули офіційні звинувачення.