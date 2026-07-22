Нападавшей на украинских подростков в Легнице грозит 7,5 лет лишения свободы

Полиция польского города Легница задержала 26-летнюю женщину, которая теперь предстанет перед судом за насилие и нарушение физической неприкосновенности двух 13-летних украинских подростков во время инцидента у бассейна.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF 24.

Инцидент с участием подозреваемой и несовершеннолетних произошел в субботу вечером, о нем рассказала в Facebook мать двух девочек из Украины. По ее словам, ее дети вместе с другими играли возле бассейна. Тогда к ним подошла другая женщина со своими детьми и сделала им замечание по поводу того, что они разговаривают в Польше на украинском языке.

Женщина еще несколько раз приставала к детям, а в одной из таких ситуаций ударила кулаком одну из дочерей матери, другую девочку и мальчика, который встал на их защиту. Женщина также якобы сказала детям, что сделала это потому, что они из Украины.

Начальница Легницкого районного управления полиции Ягода Экерт сообщила в среду, что правоохранители интенсивно работали над выяснением точного хода событий. Они изымали записи, устанавливали свидетелей и собирали доказательные материалы.

Они установили личность 26-летней женщины, подозреваемой в нанесении ударов несовершеннолетним. Её задержали и доставили в районную прокуратуру в Легнице, где ей были предъявлены обвинения.

Обвинения касаются причинения телесных повреждений или нарушения здоровья, длящегося не более семи дней. Прокурор также предъявил ей обвинение в принуждении другого лица, с применением насилия или незаконной угрозы, к совершению определённого действия.

Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет и шести месяцев. К ней применены полицейский надзор, запрет приближаться к потерпевшим и к детской площадке на улице Полярной в Легнице.

Напомним, накануне польская полиция сообщила о задержании двух мужчин, подозреваемых в избиении пожилого пассажира трамвая, который заступился за украинца.

Также 54-летнему мужчине, который оскорблял несовершеннолетних украинок в автобусе в городе Бельско-Бяла, предъявили официальные обвинения.