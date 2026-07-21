У Познані затримали підозрюваних у побитті чоловіка, який захистив українця

У Міністерстві внутрішніх справ та адміністрації Польщі повідомили про затримання двох підозрюваних у жорстокому побитті чоловіка, який заступився за українця.

Про це повідомила прессекретарка МВС країни Кароліна Галецька у соцмережі X, пише "Європейська правда".

Галецька заявила у вівторок, 21 липня, про те, що поліція затримала двох чоловіків, яких підозрюють у жорстокому побитті 60-річного чоловіка з Познані, який заступився за українського хлопця.

За її словами, підозрюваним 38 та 41 років, і вони мають численні попередні судимості.

"Один із них також має судимість за злочини, пов’язані з наркотиками. Завтра їх доставлять до прокуратури, де їм буде висунуто звинувачення", – додала Галецька.

Раніше стало відомо, що за останні шість місяців кількість повідомлень, що надійшли до поліції Польщі у зв’язку з атаками проти українців на ґрунті ненависті, виросла на понад 30% у порівнянні з аналогічним періодом торік.

Посол України в Польщі Василь Боднар, коментуючи останні напади на українців в країні, висловив сподівання, що це "тимчасове явище".