Біля берегів Норвегії неподалік кордону з РФ знайшли ймовірну російську ракету

На крайній півночі Норвегії, поблизу узбережжя Баренцевого моря, знайшли ймовірні уламки російської ракети.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Підозрілі уламки виявили у воді норвезький рибалка Кеннет Стенсен та фотограф дикої природи Мортен Госванд поруч з містечком Кіберг. За словами останнього, довжина об’єкта становила майже 1,5 метра.

Про знахідку одразу повідомили на гарячу лінію норвезької армії, невдовзі прибули представники берегової охорони. До того часу ймовірну ракету вже знесло течією та хвилями у невідомому напрямку, проте напарники встигли зробити серію фотографій.

Photo: Morten Gåsvand

Речник оперативного штабу Збройних сил Норвегії у Боде Брін’яр Стордал зазначив, що з огляду на військову активність Росії у регіоні така знахідка не є несподіваною, оскільки неподалік час від часу проводяться морські стрільби і уламки може зносити до норвезьких берегів.

Він також зазначив, що подібні знахідки можуть залишатися небезпечними і що напарники вчинили абсолютно правильно, повідомивши у профільні органи.

Норвезька поліційна служба безпеки на початку 2026 року прогнозувала, що Росія посилить шпигунську діяльність у Норвегії, зосередившись у тому числі на арктичному архіпелазі Шпіцберген (Свальбард).

Раніше неофіційно повідомляли, що російська ракета нібито спричинила тривогу в Туреччині перед самітом НАТО.