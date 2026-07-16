Spiegel: російська ракета спричинила тривогу в Туреччині перед самітом НАТО

Незадовго до початку саміту країн НАТО в Анкарі минулого тижня збита з курсу російська зенітна ракета спровокувала повітряну тривогу в Туреччині.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо Spiegel.

Незадовго до початку саміту НАТО, який проходив минулого тижня в турецькій столиці Анкарі, стався делікатний інцидент у сфері безпеки. За даними видання, у вівторок вранці близько сьомої години на всій території Туреччини було оголошено повітряну тривогу.

У стан найвищої бойової готовності також було приведено зенітно-ракетну батарею Patriot Бундесверу, дислоковану в провінції Малатья.

Радарні системи Альянсу незадовго до цього зафіксували ракету, яка на високій швидкості летіла з боку Грузії в напрямку турецького повітряного простору.

Ракета, яку спочатку сприйняли за балістичну, летіла не на Анкару, куди у вівторок пообіді на свою щорічну зустріч прибували глави держав та урядів Альянсу. Трохи згодом вона упала в Чорне море.

Попри це, сигнал тривоги викликав серйозне занепокоєння в НАТО. Лише пізніше з'ясувалося, що це була збита з курсу зенітна ракета, яку російські війська запустили з території невизнаної Абхазії.

Цей інцидент поповнив низку порушень повітряного простору на зовнішніх кордонах НАТО, які підвищують ризик ескалації між Росією та Альянсом.

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Повний текст рішення саміту НАТО в Анкарі доступний на сайті "ЄП".