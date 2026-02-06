Норвегія попереджає про потенційне посилення російського шпигунства

Норвезька служба внутрішньої безпеки PST вважає, що Росія цього року посилить шпигунську діяльність у Норвегії, зосередившись на арктичній частині материка та архіпелазі Шпіцберген.

Заяву служби наводить Reuters, пише "Європейська правда".

PST все більше стурбована тим, що російські спецслужби можуть націлитися на енергетичну інфраструктуру Норвегії, як фізично, так і за допомогою кібератак.

"Ми очікуємо, що російські спецслужби посилять свою діяльність у Норвегії у 2026 році, продовжуючи зосереджуватися на військових цілях і навчаннях союзників, підтримці Норвегією України та операціях на Крайній Півночі та в Арктичному регіоні", – заявила норвезька служба внутрішньої безпеки.

За даними PST, найпівнічніші округи та Шпіцберген становлять особливий інтерес.

PST зазначила, що Росія, ймовірно, продовжить спостереження вздовж норвезького узбережжя та картографування його критичної інфраструктури з використанням цивільних суден.

"Російська розвідка може побачити вигоду в проведенні диверсійних операцій проти цілей в Норвегії в 2026 році", – заявила норвезька служба внутрішньої безпеки.

PST вважає, що найбільш ймовірними цілями є об'єкти нерухомості та логістична інфраструктура, пов'язані з підтримкою України проти повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році, але цивільна інфраструктура також може бути зачеплена, додала служба.

Також зазначається, що російські служби все частіше намагаються вербувати українських біженців у Норвегії для збору розвідданих або здійснення диверсій.

З огляду на те, що в Норвегії перебуває приблизно 100 тисяч українських біженців, такі спроби вербування становлять "серйозний виклик".

У серпні чотири члени НАТО провели військово-морські навчання в арктичних водах в рамках ширшого розгортання патрулювання Крайньої Півночі.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголошував про відправлення до кінця 2025 року військового судна для патрулювання арктичних вод, назвавши це реакцією на військове нарощування в регіоні з боку Росії.