У берегов Норвегии, недалеко от границы с РФ, нашли предположительно российскую ракету

На крайнем севере Норвегии, недалеко от побережья Баренцева моря, обнаружили предположительно обломки российской ракеты.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Подозрительные обломки обнаружили в воде норвежский рыбак Кеннет Стенсен и фотограф дикой природы Мортен Госванд недалеко от городка Киберг. По словам последнего, длина объекта составляла почти 1,5 метра.

О находке сразу сообщили на горячую линию норвежской армии, вскоре прибыли представители береговой охраны. К тому времени предполагаемую ракету уже унесло течением и волнами в неизвестном направлении, однако напарники успели сделать серию фотографий.

Photo: Morten Gåsvand

Пресс-секретарь оперативного штаба Вооружённых сил Норвегии в Боде Бриньяр Стордал отметил, что, учитывая военную активность России в регионе, такая находка не является неожиданной, поскольку неподалёку время от времени проводятся морские стрельбы, и обломки могут приносить к норвежским берегам.

Он также отметил, что подобные находки могут представлять опасность и что напарники поступили абсолютно правильно, сообщив об этом в профильные органы.

Норвежская полицейская служба безопасности в начале 2026 года прогнозировала, что Россия усилит шпионскую деятельность в Норвегии, сосредоточившись, в том числе, на арктическом архипелаге Шпицберген (Свальбард).

Ранее неофициально сообщалось, что российская ракета якобы вызвала тревогу в Турции перед саммитом НАТО.