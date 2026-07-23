ЗМІ: Єврокомісія готується накласти на Google величезний штраф

Європейська комісія готується накласти на Google величезний штраф у той момент, коли президент США Дональд Трамп має вирішити, що робити з митами для ЄС, термін дії яких добігає кінця.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Очікується, що вже у четвер або в п’ятницю Комісія накладе штраф на американського технологічного гіганта за порушення Закону про цифрові ринки (DMA).

Google звинувачують у тому, що він через свою пошукову систему незаконно надавав перевагу власним сервісам над сервісами конкурентів. Також готується друге покарання щодо Google Play.

Розслідування у ЄС щодо пошукового гіганта розпочалося в березні 2024 року, а рішення було готове вже в березні цього року. Однак Брюссель відклав його, щоб дати компанії останній шанс виправитися.

Консультативний комітет з цифрових ринків, група національних експертів, з якими Комісія зобов’язана консультуватися перед ухваленням рішень щодо DMA, збирається у четвер, 23 липня. Це породило очікування, що рішення буде опубліковано незабаром після цього.

Це відбувається у той час, як Вашингтон поспішає відновити свої мита після попередніх юридичних невдач: тимчасові "глобальні" 10-відсоткові мита Трампа на майже весь імпорт до США втрачають чинність у п’ятницю. Очікується, що адміністрація США оприлюднить нову версію мит, у тому числі і для ЄС.

На початку липня Суд ЄС відхилив апеляцію компанії Google та підтвердив штраф від Єврокомісії на 4,1 млрд євро за монопольні зловживання.