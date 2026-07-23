СМИ: Еврокомиссия готовится наложить на Google огромный штраф

Европейская комиссия готовится наложить на Google огромный штраф в тот момент, когда президент США Дональд Трамп должен принять решение, что делать с пошлинами для ЕС, срок действия которых подходит к концу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Ожидается, что уже в четверг или в пятницу Комиссия наложит штраф на американского технологического гиганта за нарушение Закона о цифровых рынках (DMA).

Поискового гиганта обвиняют в том, что он через свою поисковую систему незаконно отдавал предпочтение собственным сервисам перед сервисами конкурентов. Также готовится второе наказание в отношении Google Play.

Расследование в ЕС в отношении Google началось в марте 2024 года, а решение было готово уже в марте этого года. Однако Брюссель отложил его, чтобы дать компании последний шанс исправиться.

Консультативный комитет по цифровым рынкам, группа национальных экспертов, с которыми Комиссия обязана консультироваться перед принятием решений по DMA, собирается в четверг. Это породило ожидания, что решение будет опубликовано вскоре после этого.

Это происходит в то время, как Вашингтон спешит восстановить свои пошлины после предыдущих юридических неудач: временные "глобальные" 10-процентные пошлины Трампа на почти весь импорт в США теряют силу в пятницу. Ожидается, что администрация США обнародует новую версию пошлин, в том числе и для ЕС.

В начале июля Суд ЕС отклонил апелляцию компании Google и подтвердил штраф от Еврокомиссии в размере 4,1 млрд евро за злоупотребление монопольным положением.