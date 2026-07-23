Лавров в беседе с Рубио заявил о "недопустимости поставок оружия" Украине

В четверг, 23 июля, государственный секретарь США Марко Рубио провел встречу с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Об этом сообщил МИД РФ, пишет "Европейская правда".

В МИД РФ заявили, что они обсудили "широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки дня в рамках развития недавних контактов на высшем уровне".

Лавров, как отметили в российском ведомстве, проинформировал Рубио о "реальном" положении дел в российско-украинской войне, а также заявил о "недопустимости дальнейших поставок оружия" Украине.

"Лавров вновь подтвердил готовность российской стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной во время встречи Путина и Трампа в Анкоридже", – говорится в заявлении.

Кроме того, они также обсудили "нормализацию условий функционирования" дипломатических миссий России и США.

Как отмечается, в ходе встречи была достигнута договоренность о "продолжении контактов на уровне внешнеполитических ведомств, в частности в рамках участия двух стран в работе международных организаций".

Накануне Рубио заявил, что обсудит с Лавровым российско-украинскую войну.

Напомним, в июне Рубио заявил, что во время прошлогоднего саммита в Анкоридже между президентом США Дональдом Трампом и кремлевским правителем Владимиром Путиным не было никаких договоренностей в отношении Украины.

Он сказал об этом после того, как помощник российского правителя Юрий Ушаков и Лавров обвинили Соединенные Штаты в предательстве так называемого "духа Анкориджа".

Кроме того, Лавров говорил, что действия США свидетельствуют о том, что Вашингтон отказывается от претензий на роль объективного посредника в урегулировании российско-украинской войны.