Прем’єр головуючої у Раді ЄС Ірландії у четвер – з візитом у Києві

Міхол Мартін, глава уряду Ірландії, яка у цьому півріччі головує у Раді ЄС, у четвер перебуває з візитом у Києві, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Irish Examiner.

Під час візиту він відвідає Верховну Раду України та зустрінеться з її головою Русланом Стефанчуком, щоб обговорити переговори щодо вступу України до ЄС та план внутрішніх реформ.

Мартін також зустрінеться з прем’єр-міністром Сергієм Корецьким, який обійняв посаду минулого тижня.

Мартін відвідає цивільні райони Києва, пошкоджені внаслідок нещодавніх російських атак, та зустрінеться з представниками міжнародних організацій і благодійних фондів, які коштом ірландського фінансування надають допомогу постраждалим від цих ударів.

Крім того, він зустрінеться з представниками ірландської громади в Києві.

Виступаючи напередодні візиту, Мартін зазначив, що здійснює цю поїздку на початку терміну головування Ірландії в ЄС, "щоб підкреслити незмінну солідарність ЄС та Ірландії з урядом України та народом України".

"Переживши понад чотири роки жорстокої агресії проти свого народу та території, Україна продовжує демонструвати надзвичайну стійкість і мужність перед обличчям невпинних російських атак, які останніми тижнями посилилися в Києві та інших частинах країни", – зазначив прем’єр-міністр.

Він наголосив, що підтримка України є пріоритетом ірландського головування в ЄС.

"Цей візит дає можливість безпосередньо у президента Зеленського та прем’єр-міністра Корецького дізнатися про ситуацію на місцях та потреби українського уряду, який вступає у п’ятий рік оборони своєї країни від російської агресії", – додав він.

Візит Мартіна відбувається через три тижні після того, як Володимир Зеленський відвідав Дублін з нагоди початку ірландського головування в ЄС.

Тоді Мартін повідомив, що його країна вже завершує розслідування повідомлень про експорт до Росії глинозему – сировини для виробництва алюмінію.

Також ірландський прем'єр заявив, що українці заслуговують на членство у ЄС, та висловив сподівання, що труднощі України з сусідами на цьому шляху вдасться подолати.