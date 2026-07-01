Прем’єр Ірландії, яка головує у ЄС: вступ України – це те, чого її народ заслуговує

Міхол Мартін, глава уряду Ірландії, яка 1 липня розпочала піврічне головування у Раді Європейського Союзу, заявив, що українці заслуговують на членство у ЄС, та висловив сподівання, що труднощі України з сусідами на цьому шляху вдасться подолати.

Про це він сказав у середу в Дубліні на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським, повідомляє "Європейська правда".

Міхол взяв слово після того, як Володимир Зеленський висловив сподівання, що Польща та Угорщина не стануть на заваді українському членству в ЄС.

"Перш за все, вступ в ЄС – це те, чого український народ заслуговує і потребує. І це те, чого вони прагнуть, захищаючи країну. Вони хочуть європейський спосіб життя і всі свободи, які з цим пов'язані. І ми маємо це мати на увазі як центральну ціль. Росія не може перемогти в цій війні", – сказав він.

У контексті суперечок України з Польщею, а також опозиції Угорщини до швидкого вступу України, Міхол сказав, що це не вперше двосторонні стосунки стали проблематичними для вступу ЄС.

"На Західних Балканах у нас це виникало в різні часи. І так само ми бачимо наше завдання в тому, щоби ми перемогли ці виклики. Наша власна історія свідчить про це", – сказав Мартін, згадавши про угоду Страсної п'ятниці, яка поклала край десятиліттям кривавого етнополітичного конфлікту в Північній Ірландії.

"Я вважаю, що те, що сталося в Угорщині після виборів, – це ковток свіжого повітря. Ми сподіваємося, що це піде далі і в плані відкриття нових кластерів для України", – додав Мартін.

Він пообіцяв, що Ірландія буде конструктивно працювати зі всіма сторонами, щоб це відбулося.

Нагадаємо, Ірландія за ротаційним принципом з 1 липня перейняла піврічне головування у Раді ЄС від Кіпру.

Зеленський висловив сподівання, що Україна у цьому півріччі "не втратить жодного місяця" у контексті вступу в ЄС.