Премьер председательствующей в Совете ЕС Ирландии в четверг – с визитом в Киеве

Михол Мартин, глава правительства Ирландии, которая в этом полугодии председательствует в Совете ЕС, в четверг находится с визитом в Киеве, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Irish Examiner.

В ходе визита он посетит Верховную Раду Украины и встретится с ее председателем Русланом Стефанчуком, чтобы обсудить переговоры о вступлении Украины в ЕС и план внутренних реформ.

Мартин также встретится с премьер-министром Сергеем Корецким, вступившим в должность на прошлой неделе.

Мартин посетит гражданские районы Киева, пострадавшие в результате недавних российских атак, и встретится с представителями международных организаций и благотворительных фондов, которые за счет ирландского финансирования оказывают помощь пострадавшим от этих ударов.

Кроме того, он встретится с представителями ирландской общины в Киеве.

Выступая накануне визита, Мартин отметил, что совершает эту поездку в начале срока председательства Ирландии в ЕС, "чтобы подчеркнуть неизменную солидарность ЕС и Ирландии с правительством Украины и народом Украины".

"Пережив более четырех лет жестокой агрессии против своего народа и территории, Украина продолжает демонстрировать исключительную стойкость и мужество перед лицом непрекращающихся российских атак, которые в последние недели усилились в Киеве и других частях страны", – отметил премьер-министр.

Он подчеркнул, что поддержка Украины является приоритетом ирландского председательства в ЕС.

"Этот визит дает возможность непосредственно у президента Зеленского и премьер-министра Корецкого узнать о ситуации на местах и потребностях украинского правительства, которое вступает в пятый год обороны своей страны от российской агрессии", – добавил он.

Визит Мартина происходит через три недели после того, как Владимир Зеленский посетил Дублин по случаю начала ирландского председательства в ЕС.

Тогда Мартин сообщил, что его страна уже завершает расследование сообщений об экспорте в Россию глинозема – сырья для производства алюминия.

Также ирландский премьер заявил, что украинцы заслуживают членства в ЕС, и выразил надежду, что трудности Украины с соседями на этом пути удастся преодолеть.