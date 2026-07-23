Держсекретар США: готові втрутитися, якщо з’явиться шанс завершити війну в Україні

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що американський президент Дональд Трамп вважає російсько-українську війну "дурною".

Про це він сказав під час спілкування із журналістами, цитує The Guardian, пише "Європейська правда".

Рубіо заявив, що США "готові втрутитися", коли з’явиться можливість досягти угоди щодо врегулювання російсько-української війни.

"Ми хочемо мирної угоди. Ми хочемо, щоб війна закінчилася. Ми готові відігравати будь-яку позитивну роль, яку зможемо, щоб покласти край війні, і для цього знадобиться щось, з чим зможуть погодитися і Росія, і Україна", – сказав він.

Державний секретар зазначив, що США "вже вкладали в це зусилля в минулому" й це, за його словами, "не увінчалося успіхом".

"Якщо умови та обставини змінилися так, що це стало можливим, ми готові діяти. Президент відданий цій справі, і щодня, якщо ми побачимо можливість змінити ситуацію на краще, ми це зробимо", – сказав Рубіо.

Він заявив, що Трамп вважає російсько-українську війну "дурною", а також "безглуздою".

"Якщо ми зможемо відіграти певну роль у її припиненні, ми використаємо силу та вплив Сполучених Штатів, щоб це зробити. І ми готові це зробити, якщо трапиться така нагода. І я сподіваюся, що вона трапиться. І саме це ми послідовно доносимо до обох сторін", – додав Рубіо.

Також він заявив, що для досягнення миру в російсько-українській війні потрібні "нові ідеї", аби вийти з глухого кута в переговорах.

Цього ж дня Рубіо сказав, що на зустрічі з російським міністром закордонних справ Сергєєм Лавровим на Філіппінах обговорив необхідність завершити війну проти України.

Як заявили у МЗС РФ, Лавров поінформував Рубіо про "реальний" стан справ у російсько-української війни, а також заявив про "неприпустимість подальшого постачання зброї" Україні.