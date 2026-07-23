Госсекретарь США: готовы вмешаться, если появится шанс завершить войну в Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что американский президент Дональд Трамп считает российско-украинскую войну "глупой".

Об этом он сказал во время беседы с журналистами, цитирует The Guardian, пишет "Европейская правда".

Рубио заявил, что США "готовы вмешаться", когда появится возможность достичь соглашения об урегулировании российско-украинской войны.

"Мы хотим мирного соглашения. Мы хотим, чтобы война закончилась. Мы готовы сыграть любую конструктивную роль, которую сможем, чтобы положить конец войне, и для этого понадобится что-то, с чем смогут согласиться и Россия, и Украина", – сказал он.

Государственный секретарь отметил, что США "уже прилагали к этому усилия в прошлом" и они, по его словам, "не увенчались успехом".

"Если условия и обстоятельства изменились так, что это стало возможным, мы готовы действовать. Президент предан этому делу, и каждый день, если мы увидим возможность изменить ситуацию к лучшему, мы это сделаем", – сказал Рубио.

Он заявил, что Трамп считает российско-украинскую войну "глупой", а также "бессмысленной".

"Если мы сможем сыграть определенную роль в ее прекращении, мы задействуем силу и влияние Соединенных Штатов, чтобы это сделать. И мы готовы это сделать, если представится такая возможность. И я надеюсь, что она представится. И именно это мы последовательно доносим до обеих сторон", – добавил Рубио.

Также он заявил, что для достижения мира в российско-украинской войне нужны "новые идеи", чтобы выйти из тупика в переговорах.

В тот же день Рубио сказал, что на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым на Филиппинах обсудил необходимость завершения войны против Украины.

Как заявили в МИД РФ, Лавров проинформировал Рубио о "реальном" положении дел в российско-украинской войне, а также заявил о "недопустимости дальнейших поставок оружия" Украине.