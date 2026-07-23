Зеленський зустрівся з прем’єром Ірландії в Києві

Президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

У четвер, 23 липня, Мартін, глава уряду Ірландії, яка у цьому півріччі головує у Раді ЄС, прибув із візитом до Києва.

Зеленський та Мартін вшанували пам’ять загиблих українських воїнів.

"Так само Ірландія розпочала й своє головування в Раді ЄС – із шани до тих, хто сьогодні захищає всю Європу, до українського народу. Дякуємо Ірландії за цю солідарність з Україною та нашими людьми", – зазначив український президент.

Візит Мартіна відбувається через три тижні після того, як Володимир Зеленський відвідав Дублін з нагоди початку ірландського головування в ЄС.

Тоді Мартін повідомив, що його країна вже завершує розслідування повідомлень про експорт до Росії глинозему – сировини для виробництва алюмінію.

Також ірландський прем'єр заявив, що українці заслуговують на членство у ЄС, та висловив сподівання, що труднощі України з сусідами на цьому шляху вдасться подолати.