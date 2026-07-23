Зеленский встретился с премьер-министром Ирландии в Киеве
Президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.
Об этом Зеленский сообщил в социальных сетях, пишет "Европейская правда".
В четверг, 23 июля, Мартин, глава правительства Ирландии, которая в этом полугодии председательствует в Совете ЕС, прибыл с визитом в Киев.
Зеленский и Мартин почтили память погибших украинских воинов.
"Точно так же Ирландия начала и свое председательство в Совете ЕС – с дани уважения тем, кто сегодня защищает всю Европу, украинскому народу. Благодарим Ирландию за эту солидарность с Украиной и нашими людьми", – отметил украинский президент.
Визит Мартина происходит через три недели после того, как Владимир Зеленский посетил Дублин по случаю начала ирландского председательства в ЕС.
Тогда Мартин сообщил, что его страна уже завершает расследование сообщений об экспорте в Россию глинозема – сырья для производства алюминия.
Также ирландский премьер заявил, что украинцы заслуживают членства в ЕС, и выразил надежду, что трудности Украины с соседями на этом пути удастся преодолеть.