Єврокомісія оштрафувала Google на $1 млрд

Європейська комісія наклала на Google штрафи на загальну суму 890 млн євро ($1 млрд) за порушення вимог Закону про цифрові ринки (Digital Markets Act, DMA).

Про це Комісія повідомила у четвер, 23 липня, повідомляє "Європейська правда".

Компанію визнали винною у наданні переваги власним сервісам у пошуковій системі Google Search та в обмеженнях для розробників застосунків у магазині Google Play.

Єврокомісія оштрафувала Google на 460 млн євро за те, що компанія просувала власні сервіси, зокрема у сферах онлайн-покупок, готелів, транспорту та спорту, вище за аналогічні сервіси сторонніх компаній у пошуковій видачі.

За висновком регулятора, Google розміщував власні сервіси на найпомітніших позиціях, використовуючи покращені візуальні елементи та фільтри, тоді як конкуруючі сервіси не отримували таких самих умов.

Другий штраф у розмірі 430 млн євро стосується діяльності Google Play. Комісія встановила, що Google обмежував розробників застосунків у можливості безкоштовно інформувати користувачів про альтернативні, часто дешевші способи придбання цифрових товарів і послуг поза межами Google Play, зокрема через власні сайти чи сторонні магазини.

Крім того, розмір комісій, які Google стягував у таких випадках, а також тривалість їх застосування були визнані несумісними з вимогами DMA.

Єврокомісія зобов'язала Google усунути порушення. Компанія має забезпечити рівне та недискримінаційне ставлення до сторонніх сервісів у результатах пошуку, а також дозволити розробникам застосунків вільно рекламувати свої пропозиції й укладати угоди з користувачами як у Google Play, так і за його межами.

Google має виконати рішення Єврокомісії протягом 60 днів. У разі невиконання компанії загрожують періодичні штрафи в розмірі до 5% її загального світового обороту. Єврокомісія заявила, що продовжить взаємодію з техногігантом для забезпечення повного виконання вимог Закону про цифрові ринки.

Нагадаємо, лише на початку липня Суд ЄС відхилив апеляцію компанії Google та підтвердив штраф від Єврокомісії на 4,1 млрд євро за монопольні зловживання.

Раніше видання Politico звертало увагу, що штраф для Google готується у той час, як президент США Дональд Трамп має вирішити, що робити з митами для ЄС, термін дії яких добігає кінця.