Еврокомиссия оштрафовала Google на 1 млрд долларов

Европейская комиссия наложила на Google штрафы на общую сумму 890 млн евро (1 млрд долларов) за нарушение требований Закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA).

Об этом Комиссия сообщила в четверг, 23 июля, сообщает "Европейская правда".

Компанию признали виновной в предоставлении преимущества собственным сервисам в поисковой системе Google Search и в ограничениях для разработчиков приложений в магазине Google Play.

Еврокомиссия оштрафовала Google на 460 млн евро за то, что компания продвигала собственные сервисы, в частности в сферах онлайн-покупок, гостиниц, транспорта и спорта, выше аналогичных сервисов сторонних компаний в поисковой выдаче.

По заключению регулятора, Google размещал собственные сервисы на самых заметных позициях, используя улучшенные визуальные элементы и фильтры, в то время как конкурирующие сервисы не получали таких же условий.

Второй штраф в размере 430 млн евро касается деятельности Google Play. Комиссия установила, что Google ограничивал разработчиков приложений в возможности бесплатно информировать пользователей об альтернативных, зачастую более дешевых способах приобретения цифровых товаров и услуг за пределами Google Play, в частности через собственные сайты или сторонние магазины.

Кроме того, размер комиссий, взимаемых Google в таких случаях, а также продолжительность их применения были признаны несовместимыми с требованиями DMA.

Еврокомиссия обязала Google устранить нарушения. Компания должна обеспечить равное и недискриминационное отношение к сторонним сервисам в результатах поиска, а также позволить разработчикам приложений свободно рекламировать свои предложения и заключать соглашения с пользователями как в Google Play, так и за его пределами.

Google должна выполнить решение Еврокомиссии в течение 60 дней. В случае невыполнения компании грозят периодические штрафы в размере до 5% её общего мирового оборота. Еврокомиссия заявила, что продолжит взаимодействие с техногигантом для обеспечения полного выполнения требований Закона о цифровых рынках.

Напомним, лишь в начале июля Суд ЕС отклонил апелляцию компании Google и подтвердил штраф от Еврокомиссии в размере 4,1 млрд евро за злоупотребление монопольным положением.

Ранее издание Politico обращало внимание на то, что штраф для Google готовится в то время, как президент США Дональд Трамп должен решить, что делать с пошлинами для ЕС, срок действия которых подходит к концу.