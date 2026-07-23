В Угорщині проводять розслідування щодо китайської компанії, де знайшов роботу Сійярто

Угорщина оголосила про початок розслідування щодо державних субсидій, виділених китайському виробнику електромобілів BYD – компанії, куди працевлаштувався колишній міністр закордонних справ Петер Сійярто.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

Дії Сійярто викликали побоювання щодо конфлікту інтересів, зважаючи на те, що під час перебування в уряді він вів переговори щодо надання державних субсидій цьому автовиробнику.

"Ми проаналізуємо всі рішення, переговори та державні зобов’язання, прийняті Петером Сійярто, які були пов’язані з інвестиціями BYD Hungary", – заявляв раніше прем’єр-міністр Петер Мадяр.

У ході розслідування будуть вивчені всі субсидії, податкові пільги та дозволи, надані великим транснаціональним компаніям за прем'єрства Віктора Орбана.

За словами Мадяра, під час розслідування будуть вивчені не лише призначення Сійярто в BYD, а і його роль у попередньому уряді, де він відповідав за залучення іноземних інвестицій.

"Ми з’ясуємо, хто ухвалював ці рішення, хто їх готував, які професійні застереження були проігноровані та яке навантаження вони створили для угорських платників податків, працівників, місцевих громад та навколишнього середовища", – заявив Мадяр.

BYD будує свій перший європейський завод у Сегеді, що дозволяє компанії уникнути імпортних мит Європейського Союзу на китайські електромобілі.

Розширення діяльності компанії в Угорщині зазнало критики з боку екологічних та правозахисних НУО через підозри у порушенні стандартів.

Під час перебування на посаді міністра Сійярто широко вважався прокитайською фігурою. Окрім забезпечення будівництва заводу BYD та кількох заводів з виробництва акумуляторів, він також вів переговори щодо проєкту залізничної лінії Белград – Будапешт, яка є ключовим елементом китайської ініціативи "Один пояс – один шлях".

Нагадаємо, 15 липня Сійярто оголосив, що складає депутатський мандат, оскільки отримав, за його словами, пропозицію стати керівником із зовнішніх зв'язків та розвитку нових напрямів бізнесу китайського автовиробника BYD.

У партії "Фідес" заявили, що Орбан знав про рішення Петера Сійярто скласти депутатський мандат, і вони двічі особисто обговорювали це питання.