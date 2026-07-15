Сійярто двічі обговорював з Орбаном свою відставку з парламенту

Колишній прем'єр-міністр Угорщини та лідер партії "Фідес" Віктор Орбан знав про рішення Петера Сійярто скласти депутатський мандат, і вони двічі особисто обговорювали це питання.

Про це виданню Telex повідомив керівник пресслужби партії "Фідес" Берталан Хаваші, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, Орбан як голова партії був поінформований про рішення Сійярто, який був багаторічним міністром закордонних справ у його урядах.

"Голова партії, звичайно, знав про це рішення і протягом останніх тижнів двічі особисто обговорював з Петером Сійярто", – написав Хаваші.

Він також зазначив, що кадрові питання парламентської фракції "Фідес" розглядатимуть на засіданні президії партії, а потім на спільному засіданні президії та парламентської фракції, яке відбудеться наступного вівторка.

Наразі невідомо, хто посяде місце Сійярто в угорському парламенті.

Партія "Фідес" проведе спільне засідання президії та парламентської фракції 21 липня. На ньому також обговорять кадрові питання, пов'язані з відставкою Гергея Гуяша з посади голови парламентської фракції.

У середу Сійярто оголосив, що складає депутатський мандат, оскільки отримав, за його словами, пропозицію стати керівником із зовнішніх зв'язків та розвитку нових напрямів бізнесу китайського автовиробника BYD.

Під час перебування на посаді міністра закордонних справ Сійярто був одним із найактивніших прихильників приходу до Угорщини китайських виробників електромобілів.