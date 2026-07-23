В Венгрии ведут расследование в отношении китайской компании, где нашел работу Сийярто

Венгрия объявила о начале расследования в отношении государственных субсидий, выделенных китайскому производителю электромобилей BYD – компании, куда устроился на работу бывший министр иностранных дел Петер Сийярто.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

Действия Сийярто вызвали опасения относительно конфликта интересов, учитывая, что во время пребывания в правительстве он вел переговоры о предоставлении государственных субсидий этому автопроизводителю.

"Мы проанализируем все решения, переговоры и государственные обязательства, принятые Петером Сийярто, которые были связаны с инвестициями BYD Hungary", – заявлял ранее премьер-министр Петер Мадьяр.

В ходе расследования будут изучены все субсидии, налоговые льготы и разрешения, предоставленные крупным транснациональным компаниям во время премьерства Виктора Орбана.

По словам Мадьяра, в ходе расследования будут изучены не только назначения Сийярто в BYD, но и его роль в предыдущем правительстве, где он отвечал за привлечение иностранных инвестиций.

"Мы выясним, кто принимал эти решения, кто их готовил, какие профессиональные предостережения были проигнорированы и какую нагрузку они создали для венгерских налогоплательщиков, работников, местных общин и окружающей среды", – заявил Мадьяр.

BYD строит свой первый европейский завод в Сегеде, что позволяет компании избежать импортных пошлин Европейского Союза на китайские электромобили.

Расширение деятельности компании в Венгрии подверглось критике со стороны экологических и правозащитных НПО из-за подозрений в нарушении стандартов.

Во время пребывания на посту министра Сийярто широко считался прокитайской фигурой. Помимо обеспечения строительства завода BYD и нескольких заводов по производству аккумуляторов, он также вел переговоры по проекту железнодорожной линии Белград – Будапешт, которая является ключевым элементом китайской инициативы "Один пояс – один путь".

Напомним, 15 июля Сийярто объявил, что складывает депутатский мандат, поскольку получил, по его словам, предложение стать руководителем по внешним связям и развитию новых направлений бизнеса китайского автопроизводителя BYD.

В партии "Фидес" заявили, что Орбан знал о решении Петера Сийярто сложить депутатский мандат, и они дважды лично обсуждали этот вопрос.