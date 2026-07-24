У Литві викрили ще одного шпигуна, що працював на Росію

Литовська прокуратура веде розслідування щодо громадянина Литви, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії, оскільки він збирав інформацію про військові об’єкти, техніку та переміщення військ.

Про це повідомила у п’ятницю Генеральна прокуратура Литви, пише "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Вільнюська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування після того, як Департамент державної безпеки Литви отримав відповідні розвідувальні дані. Вони вказували на те, що підозрюваний збирав інформацію, використовуючи методи, пов’язані з російськими розвідувальними та безпековими службами.

За даними Генеральної прокуратури, підозрюваний нібито налагодив контакт через месенджер Telegram і, діючи за вказівками, переданими посередниками, які пов’язані з російською розвідкою, збирав інформацію про військову інфраструктуру та діяльність у Литві.

У результаті санкціонованого судом стеження було встановлено, що підозрюваний фотографував та надавав інформацію про батальйон Збройних сил Литви, компанію, що виробляє військові радіолокаційні системи, а також про переміщення військової техніки в аеропорту Вільнюса.

Підозрюваний також, як стверджується, ділився фотографіями військової техніки та пропонував збирати подібну інформацію під час поїздки до Бельгії.

За словами прокурорів, зібрані на цей момент докази свідчать про те, що підозрюваний свідомо діяв з метою надання допомоги іноземній державі та усвідомлював, що інформація передавалася особі, яка, ймовірно, представляла Міністерство оборони Росії.

Згідно з Кримінальним кодексом Литви, збір або передача державних таємниць чи іншої інформації, що представляє інтерес для іноземних розвідувальних служб, в інтересах іншої держави або її представників карається позбавленням волі на строк від шести до 15 років.

Нагадаємо, у червні литовський виробник дронів, що співпрацює з Україною, заявив про спроби шпигунства з боку РФ.

Раніше у РФ погрожували країнам Європи, де виробляють БпЛА разом з Україною, та публікували нібито адреси таких підприємств.