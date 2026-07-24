В Литве разоблачили еще одного шпиона, работавшего на Россию

Литовская прокуратура ведет расследование в отношении гражданина Литвы, которого подозревают в шпионаже в пользу России, поскольку он собирал информацию о военных объектах, технике и перемещении войск.

Об этом в пятницу сообщила Генеральная прокуратура Литвы, пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Вильнюсская областная прокуратура начала досудебное расследование после того, как Департамент государственной безопасности Литвы получил соответствующие разведывательные данные. Они указывали на то, что подозреваемый собирал информацию, используя методы, связанные с российскими разведывательными и спецслужбами.

По данным Генеральной прокуратуры, подозреваемый якобы установил контакт через мессенджер Telegram и, действуя по указаниям, переданным посредниками, связанными с российской разведкой, собирал информацию о военной инфраструктуре и деятельности в Литве.

В результате санкционированной судом слежки было установлено, что подозреваемый фотографировал и предоставлял информацию о батальоне Вооруженных сил Литвы, компании, производящей военные радиолокационные системы, а также о перемещении военной техники в аэропорту Вильнюса.

Подозреваемый также, как утверждается, делился фотографиями военной техники и предлагал собирать подобную информацию во время поездки в Бельгию.

По словам прокуроров, собранные на данный момент доказательства свидетельствуют о том, что подозреваемый сознательно действовал с целью оказания помощи иностранному государству и осознавал, что информация передавалась лицу, которое, вероятно, представляло Министерство обороны России.

Согласно Уголовному кодексу Литвы, сбор или передача государственных тайн или иной информации, представляющей интерес для иностранных разведывательных служб, в интересах другого государства или его представителей наказывается лишением свободы на срок от шести до 15 лет.

Напомним, в июне литовский производитель дронов, сотрудничающий с Украиной, заявил о попытках шпионажа со стороны РФ.

Ранее в РФ угрожали странам Европы, где производят БпЛА совместно с Украиной, и публиковали якобы адреса таких предприятий.