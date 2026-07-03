Сікорський: було б великим божевіллям, якби Путін вирішив необдумано перевірити НАТО

Було б великою необережністю та божевіллям, якби правитель РФ Владімір Путін вирішив перевірити єдність НАТО якимись необдуманими діями, заявив перед самітом Альянсу в Анкарі глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.

Його заяву наводить Polsat, пише "Європейська правда".

У п’ятницю, під час спільної пресконференції Сікорський та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підтвердили, що їм вдалося виробити спільну позицію Польщі, яку в столиці Туреччини представить президент Кароль Навроцький.

Сікорський наголосив на важливості саміту НАТО для демонстрації солідарності країн Альянсу. За його словами, саміт в Анкарі має стати проявом єдності Північноатлантичного пакту та готовності до взаємної оборони.

"Мета цього саміту – продемонструвати Путіну єдність Заходу. Росія веде гібридну війну… а ми тим часом покажемо, що Альянс не лише об’єднаний, а й після вступу Швеції та Фінляндії – зміцнений, і що було б великою необачністю та божевіллям, якби Владімір Путін вирішив перевірити єдність Альянсу якимись необдуманими діями", – сказав глава МЗС.

Він висловив сподівання, що саміт підтвердить: більшість країн перебувають на шляху до виконання рішень попередніх самітів щодо виділення таких коштів на оборону, які переконають кожного потенційного супротивника в тому, що "з нами не варто зв’язуватися".

Косіняк-Камиш зазначив, що якщо підсумувати прямі видатки та видатки на інфраструктуру, пов’язані, зокрема, з кібербезпекою, то Польща виділяє на озброєння 6–7% ВВП. На його думку, це робить її "залізним союзником" у рамках Північноатлантичного альянсу.

За даними ЗМІ, Сполучені Штати нібито передали Варшаві попередження про те, що у Москві розглядають збройну провокацію проти Польщі, щоб "випробувати рішучість НАТО".

Разом з тим Сікорський висловлював думку, що Росія організує "операцію під чужим прапором", щоб виправдати напад на країну-члена НАТО.