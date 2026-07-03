Сикорский: было бы безумием, если бы Путин решил необдуманно проверить НАТО

Было бы большой неосторожностью и безумием, если бы глава РФ Владимир Путин решил проверить единство НАТО какими-то необдуманными действиями, заявил перед саммитом Альянса в Анкаре глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Его заявление приводит Polsat, пишет "Европейская правда".

В пятницу, во время совместной пресс-конференции, Сикорский и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подтвердили, что им удалось выработать общую позицию Польши, которую в столице Турции представит президент Кароль Навроцкий.

Сикорский подчеркнул важность саммита НАТО для демонстрации солидарности стран Альянса. По его словам, саммит в Анкаре должен стать проявлением единства Североатлантического пакта и готовности к взаимной обороне.

"Цель этого саммита – продемонстрировать Путину единство Запада. Россия ведет гибридную войну… а мы тем временем покажем, что Альянс не только объединен, но и после вступления Швеции и Финляндии – усилен, и что было бы большой неосмотрительностью и безумием, если бы Владимир Путин решил проверить единство Альянса какими-то необдуманными действиями", – сказал глава МИД.

Он выразил надежду, что саммит подтвердит: большинство стран находятся на пути к выполнению решений предыдущих саммитов о выделении таких средств на оборону, которые убедят каждого потенциального противника в том, что "с нами не стоит связываться".

Косиняк-Камыш отметил, что если суммировать прямые расходы и расходы на инфраструктуру, связанные, в частности, с кибербезопасностью, то Польша выделяет на вооружение 6–7% ВВП. По его мнению, это делает её "железным союзником" в рамках Североатлантического альянса.

По данным СМИ, Соединённые Штаты якобы передали Варшаве предупреждение о том, что в Москве рассматривают возможность вооружённой провокации против Польши, чтобы "проверить решимость НАТО".

Вместе с тем Сикорский высказывал мнение, что Россия организует "операцию под чужим флагом", чтобы оправдать нападение на страну-члена НАТО.