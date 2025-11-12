В Ірландії заарештували чоловіка, який міг планувати напад на мечеть

В Ірландії заарештували литовця, якого підозрюють у плануванні терористичного нападу на мечеть, в його авто було знайдено вибухівку.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Як зазначається, разом з іншим підозрюваним литовець, начебто, планував допомогти ультраправій групі підірвати мечеть у місті Ґолуей.

"У цьому випадку терористичний акт проти мечеті та мусульман був організований не тільки ірландськими націоналістами, а й литовцем. Є дві особи: ірландець, якого заарештували, і литовець, про якого конкретно згадували", – сказав Арунас Тейшерскіс, голова литовської громади в Ірландії.

За даними правоохоронців, на початку листопада, в автомобілі, на якому подорожували обидва чоловіки, а також в будинку ірландця було знайдено вибухівку, якої вистачило б на три бомби.

Чоловікам висунуто звинувачення у зберіганні вибухівки, їм загрожує до 14 років ув'язнення.

Влітку 17-річного підлітка, який планував скоїти масове вбивство під час терористичного нападу на мечеть у місті Грінок на заході Шотландії, засудили до 10 років ув'язнення.

У серпні у шведському місті Еребру сталася стрілянина поблизу мечеті, внаслідок чого були поранені.

А на початку листопада прокуратура Швеції оголосила звинувачення 18-річному хлопцеві у звʼязку з підготовкою терористичного нападу на фестиваль у Стокгольмі.