Литовец признал свою вину по делу о планировании нападения на мечеть в Ирландии

Гражданин Литвы признал себя виновным в участии в террористическом заговоре с целью нападения на мечеть в Голуэе в Ирландии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

39-летний Каролис Печкаускас признал свою вину в Специальном уголовном суде в Дублине, который заседает без участия присяжных.

Он признался в попытке совершения террористической деятельности, что противоречит закону Ирландии об уголовном судопроизводстве 2005 года.

Обвинение касается попытки нападения на мечеть в Голуэе в период с 4 по 5 ноября 2025 года. Правонарушение было классифицировано как отягченное мотивом ненависти.

Двое других обвиняемых, 33-летний Даррен Горман и 35-летний Гарретт Поллок, признали себя виновными по этому же обвинению ранее в этом месяце. Четвертому фигуранту, 35-летнему Чарльзу Флинну, по-прежнему предъявлено то же обвинение, а рассмотрение его дела в суде запланировано на 20 июля.

Печкаускас, Горман и Поллок должны вновь предстать перед судом 5 октября для оглашения приговора.

Об аресте литовца стало известно в ноябре прошлого года. Сообщалось, что в его автомобиле нашли взрывчатку.

Напомним, весной в немецком городе Мемминген неизвестные совершили нападение на местную мечеть турецкой общины: оставили у здания голову свиньи и залили фасад кровью животного.